Портал независимой оценки высшего образования best-edu.ru в очередной раз опубликовал Национальный агрегированный рейтинг (НАР) российских вузов. Среди 40 учебных заведений, попавших в высшую лигу рейтинга, оказались два новосибирских университета.

Национальный агрегированный рейтинг высших учебных заведений России выходит уже в шестой раз: в нем учитываются оценки учреждений высшего образования из 12 различных источников, удовлетворяющих требованиям публичности, стабильности, массовости и периодичности. Среди источников оценки — национальный рейтинг университетов от «Интерфакс», рейтинги университетов RAEX, рейтинг по результатам профессионально-общественной аккредитации и другие.

Все учебные заведения, оцениваемые в рамках Национального агрегированного рейтинга (а это почти все вузы РФ), делятся на условные лиги в зависимости от количества наивысших баллов оценки, полученных в рейтингах-источниках. В премьер-лигу (группа с наивысшими оценками) по результатам рейтинга от 2024 года вошли 40 российских высших учебных заведений, два из которых — новосибирские: это Новосибирский государственный университет (НГУ) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ).

Помимо этого, регионы Сибири в премьер-лиге НАР представлены еще четырьмя вузами: туда попали Томский государственный (ТГУ) и политехнический (ТПУ) университеты, а также Алтайский государственный институт культуры (АГИК) и Алтайский государственный университет (АлтГУ). ТГУ при этом оказался самым высоко оцененным среди всех сибирских вузов — во всех рейтингах-источниках ему присвоен наивысший балл. Новосибирский государственный университет в этом противостоянии уступил ему по оценке профессионально-общественной аккредитации.

Ранее мы сообщали, что НГУ представит разработки на основе ИИ в рамках выставки «Россия».