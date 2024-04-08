Новая «Астра-лаборатория» появится в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Совместный проект технического вуза и компании-разработчика программного обеспечения станет первым в Новосибирской области.

Пресс-служба НГТУ сообщает, что открытие «Астра-лаборатории» пройдет 10 апреля. «Астра-лаборатория» представляет собой совместный проект ведущего российского разработчика инфраструктурного программного обеспечения «Группа Астра» и высших учебных заведений в разных регионах страны. В случае НГТУ, появление новой специализированной «лаборатории» по разработке инфраструктурных программных продуктов позволит более, чем 150 студентам ежегодно обучаться работе на отечественных ИТ-решениях.

В ходе намеченного на 10 апреля открытия «лаборатории» состоится презентация планируемых направлений ее работы и будет представлен демонстрационный кейс по работе с отечественными программными продуктами. В церемонии открытия, по данным пресс-службы вуза, примут участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, директор департамента образования ПАО «Группа Астра» Александра Алешкова, ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев, студенты и преподаватели университета.

«Группа Астра» — один из крупных игроков российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации. Согласно информации с официального сайта, в ее команде сегодня трудится более 1 900 сотрудников, а программные продукты «Группы Астра» используются в ведущих энергетических и нефтегазовых компаниях, в организациях финансового сектора, а также в госкомпаниях и госкорпорациях, в медицине и образовании. «Группа Астра» создает системное и прикладное ПО, а также сервисы, которые удовлетворяют потребности заказчиков при создании и проектировании ИТ-инфраструктур.

Другой подобный проект на территории Сибири был реализован «Группой Астра» в октябре прошлого года — лаборатория инфраструктурного ПО в Омской области на базе Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) стала первой «Астра-лабораторией» в СФО.

Ранее мы сообщали, что в новосибирском левобережье появится памятник первому ректору НГТУ Георгию Лыщинскому.