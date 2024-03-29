Около тысячи льготных образовательных кредитов оформили сибиряки в Сибирских банках, в том числе, в Сбере с начала 2024 года. В 2023 году новую профессию с помощью этого финансового инструмента начали осваивать почти 9000 человек, приводят данные аналитики банка.

Чаще всего такой инструмент, как специализированный кредит, для получения образования используют студенты в Новосибирской области и Красноярском крае. В число сибирских регионов, где количество оформленных в первые два месяца текущего года льготных кредитов превышает 200 также вошли Омская и Томская области, Хакасия, Алтайский край и Кузбасс.

Больше половины получающих образование и профессию студентов в Сибири – это молодежь в возрасте до 25 лет. Вместе с тем образовательный кредит востребован и у людей более старшего возраста: так, около 15% сибирских участников образовательных программ в 2024 году старше 30 лет. Студентами (в том числе — вновь) становятся также сибиряки предпенсионного и пенсионного возраста — самому старшему заемщику, оформившему кредит на образовательные цели в этом году, больше 65 лет.

«Кредитование на образование с господдержкой остается востребованным у сибиряков. Цели такого кредитования — получить первую профессию, для сибиряков среднего и старшего возраста — получить новое образование, или как минимум пройти переподготовку, чтобы оставаться востребованными на рынке труда» — прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.