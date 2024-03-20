Нижнеилимский районный суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с бывшей главы муниципального образования «Дальнинское сельское поселение» ущерба, причиненного вследствие ненадлежащего исполнения ею своих должностных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что в 2023 году приговором суда бывшая глава муниципалитета была признана виновной по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Она как должностное лицо, приняв объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в поселке Дальний, не заключила договор на обслуживание указанного имущества, что повлекло аварийный режим работы воздушных линий, не обеспечила удаление (сбор) в летний период сухой растительности и других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах; не организовала комплекс мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций.

Впоследствии замыкание проводов, находившихся в аварийном состоянии, привело к возникновению пожара в мае 2021 года: огнем были уничтожены 70 жилых помещений, принадлежащих муниципальному образованию «Нижнеилимский район». Размер причиненного муниципалитету ущерба составил 12 млн рублей. В добровольном порядке осужденная ущерб не возместила, что послужило причиной обращения надзорного ведомства в суд. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

Напомним, что по аналогичной статье на прошлой неделе был вынесен приговор мэру города Называевска Виктору Лупиносу и экс-начальнику Называевского РЭС Евгению Шаламову, по вине которых в 2022 году произошел пожар, уничтоживший 97 частных и многоквартирных жилых домов. Однако виновные отделались штрафами в размере 80 и 60 тысяч рублей соответственно.