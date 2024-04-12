Главу Центрального округа Новосибирска оправдали по делу о халатности

12 апреля 2024 года Железнодорожный районный суд города Новосибирска оправдал главу Центрального округа Сергея Канунникова по возбужденному в отношении него уголовному делу о халатности. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Приговором суда Сергей Канунников оправдан по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в его действиях состава указанного преступления. За Сергеем Канунниковым признано право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием», — говорится в сообщении.

Дело в отношении Сергея Канунникова было заведено в сентябре 2022 года по личному поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в связи с обращением новосибирцев – они пожаловались на демонтаж стелы в честь героев Великой Отечественной войны, расположенной недалеко от ТРЦ «Ройял Парк». Известно, что на близлежащей территории планировалось строительство гостиницы. В то же время, в мэрии Новосибирска снос объекта объяснили необходимостью его реставрации. На сегодня сооружение возвращено на прежнее место.

Напомним, что на прениях сторон, прошедших на прошлой неделе гособвинитель потребовал назначить главе новосибирского Центрального округа наказание в виде штрафа на сумму 2,58 миллиона рублей. Сам Канунников не признавал вину и просил снять с себя обвинения. Подробно о своей позиции он рассказывал в интервью «Континенту Сибирь».