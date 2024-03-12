В Омской области вынесен приговор мэру города Называевска Виктору Лупиносу и экс-начальнику Называевского РЭС Евгению Шаламову, по вине которых в 2022 произошел пожар, уничтоживший 97 частных и многоквартирных жилых домов. Жителям были причинены телесные повреждения, а материальный ущерб составил не менее 192 миллионов 778 тысяч рублей.

«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Приговором суда мэру города Называевска назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, бывшему начальнику Называевского района электрических сетей – 60 тысяч рублей», — говорится в сообщении Следственного Управления СК России по Омской области.

Следствием и судом установлено, что Виктор Лупинос не обеспечил выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории города Называевска, в том числе в границах земельного участка, прилегающего к трансформаторной подстанции 1985 года постройки, подписав 21 апреля 2022 года паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных и других ландшафтных пожаров, в котором было указано, что на территории проведена своевременная очистка от мусора и других горючих материалов, а также выполнены другие противопожарные мероприятия.

В свою очередь Евгений Шаламов не обеспечил надежность работы и техническое обслуживание электрических сетей, а также своевременную уборку сухой растительности и покос травы возле трансформаторной подстанции и в охранной зоне воздушной электролинии.

В результате ненадлежащего исполнения подсудимыми своих должностных обязанностей около 12 часов 6 мая 2022 года на трансформаторной подстанции произошло короткое замыкание, от искр загорелся сухой камыш, прорастающий под подстанцией и вокруг нее, с последующим неконтролируемым возгоранием нескошенной сухой травы и переходом огня на жилые дома. В общей сложности сгорело свыше ста построек.

Подсудимые вину не признали, в ходе следствия первоначально избранная им мера пресечения в виде заключения под стражу в последующем была изменена на домашний арест, а с сентября 2022 года — на запрет определенных действий.

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