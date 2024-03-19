В 2024 году в Барнауле стартует строительство школы на 1100 мест в квартале 2033, а также поликлиники краевой офтальмологической больницы. Общая стоимость школы оценивается сейчас в 2,1 миллиарда рублей, поликлиники — в 1 миллиард. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Это стало возможным благодаря стабильной и устойчивой ситуации с бюджетом края. Как уже говорил, перевыполнение плана прошлого года по доходам и некоторая экономия по расходам позволили нарастить возможности краевого бюджета. На 2024–2025 годы он увеличивается по расходам на 18,1 миллиарда рублей. Сейчас законопроект уже находится на рассмотрении Законодательного собрания», — говорится в сообщении

При этом, добавил глава региона, продолжается работа с федеральным правительством: чтобы получить дополнительную финансовую поддержку по необходимым направлениям, включая школу и поликлинику в Барнауле, Виктор Томенко направил обращения президенту.

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