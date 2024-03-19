Как в 2024 году планируют развивать интеллектуальную транспортную систему Новосибирской агломерации?

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в ответе на запрос «Континента Сибирь» рассказало о планах по развитию в 2024 году интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Новосибирской агломерации.

В сообщении пресс-службы ведомства, в частности, отмечается, что «в 2024 году в рамках развития ИТС Новосибирской агломерации планируется установка 275 детекторов видеоконтроля и детекторов транспорта, настройка программного обеспечения, отладка смонтированного в 2021–2023 годах оборудования, разработка и внедрение сценариев управления транспортными потоками, монтаж и интеграция в систему ИТС оборудования подсистемы метеомониторинга». На данные цели в текущем году будет направлено 96,2 млн рублей.

Детекторы данной системы, помимо измерения скорости транспортного потока, определяют его плотность, среднее расстояние между машинами, их габариты. Данные обрабатываются средствами искусственного интеллекта (ИИ) и корректируется работа светофоров, чтобы разгрузить поток.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике сообщил о том, что в 2024 году планируется расширять подсистему светофорного мониторинга, которая способна корректировать работу светофоров: «Последние тесты показали ее эффективность — нам удалось уменьшить пробки на Добролюбова и ускорить движение по Большевистской».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский анонсировал ремонт моста через реку Бердь.