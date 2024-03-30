Мэрия Новосибирска проводит конкурс на проектирование и строительство 23 светофоров на улицах в Центральном округе, а также в Дзержинском, Советском, Первомайском и Кировском районах города.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска организовал аукцион для выполнения работ по проектированию и строительству светофорных объектов. Начальная (максимальная цена контракта) 85 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 апреля.

Стоимость проектирования и строительства одного светофора варьируется от чуть более 3 млн рублей до 6,1 млн рублей. Самые дорогие светофоры установят через улицу Петухова в районе площади Кирова в сторону Хилокского рынка, на перекрестке улиц Оловозаводская и Сержанта Коротаева, а также на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Авиационной.

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