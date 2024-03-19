Кемеровские власти выставили на аукцион 30% акций предприятия, обслуживающего электрические сети города. Полмиллиона акций АО «Кемеровская горэлектросеть» планируют реализовать как минимум за 179,7 млн рублей.

Предлагаемая к покупке через аукцион доля уставного капитала электросетевой компании на данный момент принадлежит муниципалитету. Это 504 170 обыкновенных акций, составляющих 30% от общего количества ценных бумаг предприятия, составляющего 1 680 568 штук. Постановление о приватизации АО «Кемеровская горэлектросеть» было опубликовано городскими властями в прошлом месяце, а период подачи заявок на аукцион, стартовавший в начале марта, закончится 3 апреля 2024 года.

Для участия в аукционе необходимо будет внести задаток в размере 36 млн рублей, шаг торгов составит 5% от начальной цены, или 8,99 млн рублей. Сами торги по продаже 504 170 акций должны состояться 5 апреля.

АО «Кемеровская горэлектросеть», созданное в 2002 году, занимается обслуживанием и ремонтом объектов электроснабжения в Кемерове и осуществляет техническое присоединение потребителей к сетям. В компании работает 513 человек, генеральным директором значится Константин Матошин, а выручка организации за прошлый год составила 848 млн рублей, при чистом убытке в 41 млн. С 2015 года АО «Кемеровская горэлектросеть» показало прибыль лишь дважды — 128 тысяч рублей в 2015 году и 47 тысяч рублей двумя годами позже.

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