Возможную отмену весенней охоты в Новосибирской области обсудят на общественном совете

Александр Корнев
 
Скриншот YouTube

В минприроды Новосибирской области обсудят возможное сокращение сроков весенней охоты, также есть предложения ее полной отмены.

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов, сторонники полного запрета весенней охоты есть, в том числе в самом новосибирском охотсообществе.

При министерстве создан общественный совет, где этот вопрос будет обсуждаться в ходе круглого стола с привлечением представителей науки.

По информации Алексей Севастьянова, весенняя охота в области начнется в этом году 26 апреля, первыми стартуют 11 южных районов: Баганский, Доволенский, Здвинский, Карасукский, Кочковский, Краснозерский, Купинский, Ордынский, Сузунский, Черепановский и Чистоозерский. Срок завершения сезона в этих районах 5 мая.

В следующую группу войдут оставшиеся районы Новосибирской области. Охота там начнется 30 апреля и завершится 9 мая.

Весной прошлого года «Континент Сибирь» сообщал о том, что жители Новосибирска первыми в России начали получать электронные разрешения на охоту. Через приложение «Моя охота».

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