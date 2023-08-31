Минприроды Новосибирской области провело процедуру распределения разрешений на добычу косули и лося

31 августа в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области прошла случайная выборка по распределению разрешений на добычу косули сибирской и лося. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Процедура случайной выборки осуществлялась через информационную систему «Охота». Распределялись разрешения на добычу косули и лося на территории региональных общедоступных охотничьих угодий в сезоне охоты 2023-2024 годов.

В розыгрыше приняли участие 7635 человек подавших заявки на участие в распределении разрешений на добычу косули сибирской и 5857 человек на добычу лося. Компьютерная программа случайным образом отобрала номера заявок из общего количества поданных, в соответствии с количеством разрешений на добычу охотничьих ресурсов, подлежащих распределению.

В итоге на предстоящий сезон охоты распределено 597 особей косули сибирской и 36 особей лося. Сообщается, что ознакомиться с результатами можно на сайте минприроды Новосибирской области.

Период охоты на лося — с 15 сентября 2023 года по 10 января 2024 года, на косулю сибирскую — с 1 октября 2023 года по 10 января 2024 года.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о размерах квот добычи бурого медведя и барсука на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области.