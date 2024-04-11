Вынесен приговор экс-замглаве Общественной палаты Новосибирской области Владимиру Ермоле

Алёна Золотова
 
Вынесен приговор экс-замглаве Общественной палаты Новосибирской области Владимиру Ермоле
Фото из архива "Континента Сибирь"

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор бывшему заместителю председателя Общественной палаты Новосибирской области Владимиру Ермоле. Экс-зам обвиняется в незаконной охоте на косуль. 

«Причиненный Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации ущерб возмещен в добровольном порядке на стадии досудебного расследования уголовного дела. Владимиру Ермоле назначено наказание в виде штрафа с применением ч.5 ст. 72 УК РФ в размере 500 000 рублей», — пояснили в суде, уточнив, что с подсудимым было заключено досудебное соглашение.

Ранее в декабре 2022 года на директора новосибирского заказника «Кирзинский» Вячеслава Ермолика было заведено уголовное дело. По информации прокуратуры, Ермолик получал взятки и организовывал охоту с 2014 года.

Напомним, что 11 апреля задержан бывший глава управления по экономической безопасности МВД Новосибирской области Владимир Вялков. 

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