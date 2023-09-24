Жителям Алтайского края выдадут разрешения на добычу соболя, норки и горностая

29 сентября в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края начнется прием заявлений на выдачу охотничьих разрешений. Жители края смогут получить документы на добычу пушных зверей в общедоступных охотничьих угодьях региона, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Охотники региона смогут получить разрешение на добычу соболя, норки, куницы, белки, колонка, рыси, росомахи, горностая и ласки. Для этого нужно подать заявление непосредственно в ведомстве или на портале госуслуг. Жители районов края смогут подать заявку по месту проживания через уполномоченных должностных лиц минприроды.

Информация о количестве разрешений к выдаче не публикуется. Данные о численности охотничьих ресурсов размещены на сайте министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края в разделе «Охотничье хозяйство/ Учет животного мира».

Согласно учетной ведомости «Численность основных видов охотничьих животных по результатам зимнего учета в 2023 году на территории Алтайского края» в регионе насчитано 2186 особей соболя, 4467 — куницы, 10617 — белки, 2859 — колонка, 798 — рыси, 68 — росомахи, 307 — горностая. Информация о численности норки и ласки в ведомости не приводится.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, сколько разрешений на добычу косули и лося распределено в Новосибирской области.