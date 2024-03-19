В Иркутской области задержана и. о. мэра города Тулуна

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении вице-мэра города Тулуна Елены Абрамовой по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по региону.

По версии следствия, исполняющая обязанности мэра города Тулуна в период с 2019 по 2021 год организовала начисление подчиненным ей работникам завышенных премий, после чего дала указания этим работникам передать ей лично часть выплаченных премий.

Факт противоправных действий выявлен сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из ОЭБиПК МО МВД России «Тулунский», задержание проходило при участии СОБР Управления Росгвардии. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, что теперь уже бывший мэр города Тулуна Юрий Карих был досрочно освобожден судом от своего поста в начале марта. По данным следствия, он причастен к схеме с фиктивным заселением людей в пострадавшее от паводка 2019 года жилье в Тулуне с последующим их переселением в оплаченное из бюджета новое жилье, которое предоставлялось пострадавшим. В частности, претензии у следователей возникли к приобретению городской администрацией прав на две квартиры стоимостью более 4 млн рублей.