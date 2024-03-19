В Омской области предстанет перед судом директор региональной Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения, сообщает областная прокуратура. Мужчине утвердили обвинение о получении взятки от коммерсанта.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, осенью 2022 года директор КУ ОО «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» получил от учредителя одного из коммерческих предприятий взятку в размере 100 тысяч рублей. В обмен на деньги мужчина должен был способствовать заключению с фирмой взяткодателя госконтрактов на поставку различного оборудования для лечебных учреждений на общую сумму 147 млн рублей. Помимо этого, обвиняемый обязался обеспечить быструю оплату поставленного оборудования и его беспрепятственную приемку.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении чиновника и взяткодателя, которых обвиняют в получении и даче взятки соответственно (ч. 3 ст. 290 и ч. 3 ст. 291 УК РФ). Имущество фигурантов на сумму более 12 млн рублей арестовано, а уголовное дело направилось в суд для рассмотрения по существу. Директору казенного предприятия может грозить до 8 лет лишения свободы.

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