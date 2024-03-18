8 лет колонии получили сотрудники красноярского Главка МВД

Свердловский районный суд города Красноярска вынес приговор экс-начальнику уголовного розыска ГУ МВД по региону и бывшему главе отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Им инкриминировали часть 6 статьи 290 УК (получение взятки), сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Следствием установлено, что в 2017 году осужденные, будучи осведомленными о крупных доходах 5-ти местных предпринимателей, решили получить от них взятку в размере 4 млн рублей, и разделить деньги между собой. Для реализации плана полицейские дали ход двум заявлениям о вымогательстве денег этими бизнесменами, которые до этого интереса у правоохранителей не вызывали.

«Сотрудники, действуя в связке, возбудили уголовные дела о вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), провели обыски и задержания. Двоих арестовали, остальных отпустили, выдвинув требования о передаче 4 млн руб. для освобождения арестованных товарищей, переквалификации их действий с вымогательства на самоуправство. Также они пообещали не проводить оперативные мероприятия в отношении тех, кого отпустили», — говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на отказ со стороны потерпевших, полицейские через посредника продолжали оказывать на них давление, требовать деньги, проводить дополнительные обыски. Сообщников задержали сотрудники регионального УФСБ с поличным при передаче части денег.

Судебное следствие по делу длилось несколько лет. Каждое доказательство стороны обвинения активно оспаривалось защитой. Подсудимые вину не признали, ссылаясь на провокацию. Однако, прокурор доказал в суде единый сговор всех подельников на вымогательство взятки и добился для всех обвинительного приговора. Суд приговорил каждого к 8 годам колонии строгого режима, с лишением права выполнять функции представителя власти. Бывшие сотрудники взяты под стражу в зале суда. Посредник получил 7 лет колонии.

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