Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала исключить из тарифов на электричество в Кемеровской области более 100 миллионов рублей. Ведомство посчитало расходы на эту сумму необоснованными.

Региональная экономическая комиссия (РЭК) Кузбасса должна будет исключить из региональных тарифов на электроэнергию 102 миллиона рублей необоснованных расходов — такое решение приняла комиссия ФАС, сообщает пресс-служба регулятора.

Ведомство проанализировало тарифы в регионе по запросу Генеральной прокуратуры и выявило, что регулятор включил в базовый уровень подконтрольных расходов и объем необходимой валовой выручки расходы на полисы дополнительного медицинского страхования для сотрудников, консультационные услуги подрядчиков и оплату аренды автомобилей для нужд РЭК.

Признанные необоснованными расходы на 102 миллиона рублей должны быть исключены из состава тарифов до 1 июля этого года. Также РЭК обязали провести дополнительный анализ и расчет расходов, включенных в НВВ Кузбасской энергосетевой компании — на это ведомству дали время до 1 апреля.

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