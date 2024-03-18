В России завершилась трехдневная процедура голосования на выборах президента страны. «Континент Сибирь» подводит краткие итоги по явке и распределению симпатий избирателей в сибирских регионах.

Самую высокую явку на президентских выборах 2024 года показал Кузбасс — здесь проголосовало 94,25% избирателей. В Новосибирской области поучаствовать в электоральном процессе решили, по опубликованным в понедельник данным, 63,19% зарегистрированных избирателей; в Красноярском крае отдали свой голос за одного из кандидатов 74,88% электорально активных граждан. Иркутская область показала явку в 59,91%, в Омской области участки посетили 68,74% избирателей, в Томской — 53,48%. Уровень явки по республикам Алтай, Хакасия и Тува составил 69,58%, 69,41% и 94,05% соответственно. В Алтайском крае уровень явки на президентские выборы на 18 часов воскресенья был равен 51,65%.

Согласно предварительным итогам голосования, которые опубликовали региональные избирательные комиссии, во всех регионах Сибири большинство голосов набрал нынешний президент России Владимир Путин. Доля голосов в его пользу колеблется от 82,15% в Томской области до 95,72% в Кузбассе. Вторым по популярности становились либо представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков (в Новосибирской, Иркутской, Томской областях и Красноярском крае за него проголосовало от 5,46 до 7,48 процента избирателей, пришедших на выборы), либо представляющий КПРФ Николай Харитонов, оказавшийся на втором месте в Кузбассе, Омской области, Алтайском крае, а также республиках Алтай, Тыва и Хакасия с результатом от 1,36% до 5,84%. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий набрал от 1,14% (республика Тыва) до 3,98% (Красноярский край) голосов избирателей и занял последнее место во всех регионах Сибири.