Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) потребовало одну из сетей доставки японской еды сменить текст своей рекламы. Как сообщает ТАСС, речь идет о бренде «Ёбидоёби».

По данным агентства, УФАС сочло рекламу «Ёбидоёби» ненадлежащей — в названии бренда антимонопольное ведомство усмотрело ненормативную лексику. Согласно данным из базы решений ФАС, рекламный слоган «Ёбидоёби Sushi & Rolls. Не материмся и вкусно готовим», который обнаружился в Новосибирске по адресу ул. Объединения, д. 100/6, нарушает ч. 6 ст. 5 Закона «О рекламе».

Экспертный совет по применению законодательства РФ о рекламе и антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции при Новосибирском УФАС установил, что в данной рекламе используются бранные слова, а также непристойные и оскорбительные образы. Рекламную информацию, размещенную на баннере, признали ненадлежащей, компании-владельцу выдали предписание о прекращении нарушения законодательства РФ о рекламе, а материалы дела передали уполномоченным должностным лицам для возбуждения дела об административном правонарушении.

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