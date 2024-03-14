ГК «Моспроект-3» входит в новый этап реализации проекта строительства первой линии метрополитена в Красноярске: тоннелепроходческий комплекс «Енисей» завезен на стартовую площадку «Высотная», откуда проложит тоннель до станции «Улица Копылова». Окончание работ по строительству нового красноярского метро запланировано в 2026 году, сообщает пресс-служба группы компаний.

«Прибытие тоннелепроходческого комплекса «Енисей» на площадку «Высотная» – значимый шаг в реализации стратегического проекта по строительству метротрамвая в Красноярске. Возведение метро – не просто инженерный вызов, но и важная составляющая комплексного развития городской инфраструктуры. Этот проект должен стать ключевым элементом транспортного каркаса Красноярска, который будет способствовать улучшению мобильности горожан и интеграции всех районов города в единое целое, обеспечивая устойчивое развитие краевого центра», приводит пресс-служба слова губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

Длина тоннелепроходческого механизированного комплекса «Енисей» в сборе составляет 83 метра, вес — свыше 450 тонн. Крупногабаритные элементы комплекса транспортировались в регион на тринадцати тралах.

Напомним, строительство метрополитена в Красноярске началось в 1995 году, однако работы периодически приостанавливались из-за недостатка финансирования. В 2013 году возведение подземки было заморожено окончательно. Возобновление строительства произошло лишь в 2021 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Строительство ведется по федеральной программе «Инфраструктурное меню» за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Такое решение принято правительственной комиссией по региональному развитию под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Проект рельсового скоростного транспортного комплекса в Красноярске предусматривает строительство первой линии метро с последующей интеграцией городского общественного электротранспорта в единый транспортный каркас. Протяженность линии на первом этапе составит 11,4 км, на ней расположатся 6 станций.

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