Выставка работ сибирского художника Григория Ликмана пройдет в Новосибирске 15 марта. С экспозицией можно будет в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история».

В рамках выставки картин Григория Ликмана новосибирцам и гостям города покажут как известные работы живописца, так и те, что ни разу до этого не выставлялись и хранились в запасниках и семейных архивах. Мероприятие приурочено к 120-летию художника, который большую часть жизни провел в Новосибирске и Томске, и стал известен благодаря работам в жанре карикатуры и графики, которые публиковались в советской печати.

На экспозиции, при этом, будут и живописные произведения Ликмана значительно менее известные широкой публике. Подобная выставка работ автора станет первой для Новосибирска — как сообщается, ее разместят в десяти залах новосибирского мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», а выставленные работы покажут разные периоды жизни художника и страны вокруг него, со времен Гражданской войны и до начала восьмидесятых.

Выставка живописи «И вся жизнь впереди..», посвященная 120-летию Григория Ликмана, откроется в пятницу 15 марта, в 12:00, по адресу ул. Василия Старощука, 24, мультимедийный исторический парка «Россия — моя история».