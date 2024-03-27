В связи с большим интересом посетителей Новосибирский художественный музей продлевает работу выставки «Питер Пауль Рубенс и его время» до 21 апреля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе НГХМ.



Питер Пауль Рубенс – выдающийся фламандский художник, яркий представитель стиля барокко в живописи. На выставке представлено около 70 произведений. Центром экспозиции является картина Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». История восстановления этого произведения Рубенса удивительна: картину обнаружили только в конце XIX века, она была в очень плохом состоянии. К реставрации полотна специалисты приступили в 2012 году. Тогда выяснилось, что это оригинал картины великого фламандца.

На выставке также представлены альбом гравюр «Жизнь Марии Медичи», созданный в начале XVIII века по знаменитым живописным оригиналам Рубенса, посвященным французской королеве, и гравюры лучших мастеров Голландии, Фландрии, Франции, Англии XVI-XVIII веков из фондов Ирбитского музея изобразительных искусств.

Экспозицию органично дополняют живописные работы западноевропейских мастеров XVII века из собрания Новосибирского художественного музея. Это старинная копия с картины Рубенса «Отдых Святого семейства на пути в Египет», верно передающая характер оригинала из мадридского Прадо. Также выставлена картина «Христос среди ученых» Леонарда Брамера, художника из Делфта, чье творчество близко по своим задачам к стилю Рембрандта. Среди экспонатов выставки – «Поклонение золотому тельцу» французского мастера Жака Стелла, парадный «Женский портрет» Яна Мейтенса, изображающий даму в виде богини Флоры. Все эти произведения естественным образом связаны с Рубенсом и его временем.

Для того чтобы посетители смогли наглядно увидеть, на каком оборудовании печатались гравюры, в экспозицию включен офортный станок.

Выставка подготовлена Новосибирским государственным художественным музеем совместно с Ирбитским государственным музеем изобразительных искусств в рамках национального проекта «Культура».

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