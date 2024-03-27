Новосибирский зоопарк стал лауреатом премии «Парки России»

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило отмечен в специальной номинации «Зоопарк года» Всероссийской премии «Парки России». Также в числе лауреатов еще пять зоопарков из городов Пенза, Ярославль, Ростов-на-Дону, Ижевск и Екатеринбург, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Всероссийская парковая премия «Парки России» – совместный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Всего на участие было подано 557 заявок по 24 номинациям.

Победители будут выбраны жюри, исходя из следующих критериев отбора: оценки общего состояния парка, наличия новых объектов благоустройства, инфраструктуры (объектов для разных групп посетителей), работы с аудиторией и общественными советами, посещаемости/популярности, количества упоминаний в СМИ и активности в соцсетях, опыта участия в Национальном проекте по формированию комфортной городской среды, конкурсах.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило — один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нём содержится около 12 000 особей 790 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и Региональные Красные Книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирский парк «Арена» стал лауреатом Всероссийской премии «Парки России».