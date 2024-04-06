В Новосибирске запустился первый фонтан

Алёна Золотова
 
В Новосибирске запустился первый фонтан
Фото из архива "КС"

5 апреля в связи с потеплением запустили центральный фонтан в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Традиционно именно он начинает свою работу самым первым среди всех городских фонтанов! На улицы города наконец-то пришла настоящая весна», — говорится в сообщении зоопарка.

Как передают синоптики, столбик термометра до среды будет колебаться от -1° до +11°. Поэтому можно ожидать, что фонтан в ближайшие дни не перекроют.

Напомним, что ранее обмен талисманами ХК «Сибирь» и Новосибирского зоопарка не состоялся.

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