В Новосибирске запустился первый фонтан

5 апреля в связи с потеплением запустили центральный фонтан в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Традиционно именно он начинает свою работу самым первым среди всех городских фонтанов! На улицы города наконец-то пришла настоящая весна», — говорится в сообщении зоопарка.

Как передают синоптики, столбик термометра до среды будет колебаться от -1° до +11°. Поэтому можно ожидать, что фонтан в ближайшие дни не перекроют.

Напомним, что ранее обмен талисманами ХК «Сибирь» и Новосибирского зоопарка не состоялся.