Обмен талисманами ХК «Сибирь» и Новосибирского зоопарка не состоялся

Маскот Новосибирского зоопарка медведь Миша и талисман хоккейного клуба «Сибирь» Снеговик спустя день после трансфера и «обмена» должностными обязанностями возвращаются в родные стены.

«Наш маскот почувствовал, что не сможет без своих друзей в зоопарке, без прекрасных ежедневных прогулок по зеленым аллеям. Мы пообщались с руководством клуба и решили, что Снеговик возвращается на родную ему «Сибирь-Арену» к любимым болельщикам, а Миша — в Новосибирский зоопарк», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Снеговик же, по данным телеграм-канала хоккейного клуба, осознал, что впереди лето, и ему лучше «держаться ближе родного льда арены». Отмечается, что на этом история не заканчивается, друзья будут ходить друг к другу в гости и радовать горожан яркими эмоциями.

Напомним, что о кадровых переменах в составе «Сибири» и Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило стало известно вчера, 1 апреля. За новостью о замене талисманов от внимательных новосибирцев последовало напоминание о том, что вчера отмечался всемирный День смеха.