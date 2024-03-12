Сумма инвестиций в экономику Красноярского края за 2023 год приблизилась к триллиону рублей и стала рекордной за время новейшей истории региона, сообщает пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири. Данный результат стал лучшим среди сибирских регионов за минувший год.

По данным Корпорации, в экономику Красноярского края было вложено 926 млрд рублей, что превысило прошлогодний результат на 23% (в номинальных ценах). Больше всего инвестиций получила металлургическая отрасль — туда направили 191 млрд рублей. На втором месте по объему инвестиций оказалась сфера добычи углеводородов (138 млрд рублей), а замыкает тройку логистическая отрасль, на развитие которой за прошлый год было потрачено около 78 млрд рублей.

Наибольший прирост инвестиций, как сообщается, показала металлургия — причиной этого называют увеличение капитальных затрат на производство драгоценных металлов и меди. Также заметное увеличение инвестиционного финансирования было отмечено в сфере научно-технической деятельности организаций региона. Получив 926 млрд рублей инвестиций за 2023 год, Красноярский край стал первым в Сибири по данному показателю, а в масштабах всей страны занял шестое место. В марте 2023 «Континент Сибирь» выпустил рейтинг сибирских субъектов РФ по объему инвестиций по итогам 2022 года. Согласно приведённой в нём информации инвестиционным лидером СФО в 2022 году была Иркутская область.

Ранее мы сообщали, что Красноярский край возглавил рейтинг регионов РФ по падению цены за «квадрат» в новостройках за месяц.