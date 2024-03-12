Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции рассмотрел приговор в отношении бывшего депутата регионального парламента Анатолия Быкова, которым он был признан виновным в организации убийства криминального авторитета Владимира Филиппова, совершенного более 25 лет назад.

«Красноярский краевой суд оставил решение Кировского районного суда без изменения, а жалобу адвоката Быкова без удовлетворения», — сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Напомним, что 11 декабря 2023 года Кировский районный суд города Красноярска приговорил экс-депутата к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. С учетом ранее вынесенных приговоров осужденному окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В пользу дочери потерпевшего взыскано 7 млн рублей.

Ранее Быков был осужден за организацию убийства двух лиц — Александра Наумова и Кирилла Войтенко и подстрекательство к убийству по найму Андрея Неколова.

В 90-х годах Анатолий Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗа), вел политическую деятельность, был избран депутатом Заксобрания Красноярского края. В начале нулевых он был помещен под стражу СИЗО по делу об организации покушения на убийство и незаконной торговле оружием, но отделался условным сроком.

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