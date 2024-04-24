Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор Ивану Прудникову, проходящему по делу об убийстве подростка на пляже «У моря Обского» в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Напомним, резонансное убийство 16-летнего жителя Кузбасса на пляже в Советском районе Новосибирска произошло в конце 2018 года. Следствие по делу шло почти шесть лет. Предположительно, молодому человеку нанесли ножевые раны в область шеи в ходе личного конфликта.

Убийство вменили охраннику Ивану Прудникову, которому в момент преступления было 18 лет. Задержали его гораздо позже в Калининграде. В ходе процесса присяжные так и не смогли найти убедительных доказательств причастности Прудникова к убийству, оправдали его, а после оправдательный приговор провозгласил Советский районный суд.

Приговор был обжалован прокуратурой и родителями убитого подростка.

24 апреля 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда, заслушав доводы апелляционного представления и апелляционной жалобы, отменил приговор Советского районного суда города Новосибирска и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе суда со стадии судебного разбирательства. Прудникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 июля 2024 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о назначении нового замглавы Следственного Управления СКР по Новосибирской области.