В Новосибирске выставлено на продажу отделение милиции

Александр Корнев
 
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В Новосибирске идет сбор заявок на участие в торгах, предметом которых стало бывшее отделение милиции на улице Забалуева.

Документы и детали открытого аукциона, который проводит муниципалитет Новосибирска, опубликованы в сервисе маркетплейса электронных торгов «Единый информатор». Помещение площадью 428,6 кв. м находится на первом этаже здания по адресу Забалуева, 50. Ранее в нем располагался 2-й отдел милиции по Ленинскому району Новосибирска.

Начальная цена торгов составляет около 8,3 млн рублей, размер задатка — 827,6 тыс. рублей. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается 20 марта, на 26 марта назначены сами торги. Согласно оценке объекта, заказанной департаментом земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, здание находится в удовлетворительном состоянии, но самому помещению требуется капремонт.

В ноябре прошлого года в Новосибирске был объявлен аукцион на проведение комплексного развития территории (КРТ) в Ленинском районе, рядом с площадью Станиславского. Стоимость права заключить договор развития участка площадью более 15 тыс. кв. м стартует с 38 млн рублей.

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