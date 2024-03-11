В Омской области создадут 72 новые «Точки роста» за 144 млн рублей

72 новых центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» откроются в 31 муниципальном районе Омской области к сентябрю 2024 года. В них будут обучаться более 10,5 тысячи детей, сообщает пресс-центр правительства региона.

«На эти цели районам выделено финансирование в объёме 144 млн рублей. Каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение по распределению средств. Кроме того, министерством образования Омской области планируется закупить и передать в 2024 году оборудование для центров «Точка роста» на сумму почти 160 млн рублей. В среднем это составит 2,2 млн рублей на оснащение одного центра», — говорится в сообщении.

В списке оборудования, по данным пресс-центра, — цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, нейротехнологии, физиологии, экологии, образовательные наборы (робототехника), наборы для ОГЭ и ЕГЭ, цифровые микроскопы, ноутбуки.

В 2023 году в Омской области было создано 58 центров «Точка роста». Всего в рамках национального проекта «Образование» за пять лет открыто 300 таких центров.

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