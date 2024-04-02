Льготные государственные кредиты получат три туристических проекта из Новосибирской области — санаторий «Речкуновский», «Чкаловские дачи» и курорт-отель «Морозово».

В Минэкономразвития России подвели итоги отбора заявок на льготное кредитование крупных туристических объектов. Всего в реестр вошло 189 проектов, инвестиции в которые оцениваются в 900 млрд руб. В Новосибирской области льготные государственные кредиты получат три проекта, в развитие которых направят 9 млрд руб.

Один из проектов — курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский». Концепция развития заброшенного участка под Новосибирском предусматривает строительство 4-звездочного отеля на 260 номеров, лечебного отделения, спа и ресторана с видом на Бердский залив.

Также при федеральной поддержке планируют построить многофункциональный комплекс на территории экопарка «Чкаловские дачи» в Заельцовском бору. Здесь должен появиться 4-звездочный отель площадью 6000 кв. метров с рестораном, бассейном, спа-зоной и процедурными кабинетами.

Еще один проект в Новосибирской области будет включать реконструкцию гостиницы курорт-отеля «Морозово».

Известно, что собственник курорт-отеля «Морозово» — предприниматель Владислав Плотников, которому также принадлежит ТРЦ «Эдем» в Академгородке. На месте «Чкаловских дач» в Мочище в советское время были дачи сотрудников завода им. Чкалова. С 2019 году обустройством заброшенного участка в сосновом бору занялся предприниматель Геннадий Побижан.

Территория заброшенного санатория «Речкуновский» в разные годы принадлежала разным компаниям. В августе прошлого года стало известно, что Новосибирская область и корпорация «Туризм.РФ» совместно реализуют проект курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский» в Бердске. Объем инвестиций на тот момент оценивался в 5 млрд рублей.