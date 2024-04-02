На 12 нацпроектов в Омской области направят свыше 23,4 млрд рублей

На реализацию 12 национальных проектов из бюджета Омской области в этом году будет направлено свыше 23,4 млрд рублей, из них 10 млрд рублей — из собственных источников региона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

«На нацпроект «Безопасные качественные дороги» — 5,68 млрд рублей, «Жилье и городская среда» — рекордная для этого направления сумма в 5,58 млрд рублей. В числе крупнейших по объемам финансирования остаются национальные проекты «Здравоохранение» (3,5 млрд рублей), «Образование» (3,2 млрд рублей), «Экология» (3,2 млрд рублей) и «Демография» (1,1 млрд рублей)», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, впервые в бюджете предусмотрены средства на реализацию мероприятий нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что правительство Новосибирской области прорабатывает программу поддержки отраслевых приоритетов экономики.