В 2023 году количество частных инвесторов на Мосбирже выросло на 6,7 млн человек и достигло 30,2 млн, за январь было открыто еще полмиллиона новых брокерских счетов. Аналитики объяснили, чем вызван ажиотаж на рынке ценных бумаг, и почему у россиян вырос спрос на финансовых консультантов.

По мнению аналитиков БКС, интерес инвесторов могут подогревать ожидаемое снижение процентных ставок в экономике, щедрые дивиденды и выход на биржу новых перспективных эмитентов. По прогнозам экспертов, ожидается рост российского рынка акций на 30% в течение года. При этом из-за геополитической турбулентности к подбору финансового портфеля следует подходить особенно избирательно, и все чаще граждане обращаются за помощью профессионала, даже если до консультанта тысячи километров и несколько часовых поясов.

На российском рынке продолжают активно развиваться и услуги финансовых советников. Это не удивительно, учитывая, какими темпами население выходит на биржу. К примеру, только у холдинга «БКС Мир инвестиций» на сегодня более 1 тысяч финсоветников по России. Как пояснили в компании «Континенту Сибирь», это обусловлено высоким спросом на помощь при подборе финансового портфеля — население хочет инвестировать средства, но без особых компетенций ему сложно разобраться в хитросплетениях мировой и российской экономики, учесть все нюансы, тенденции и понять перспективу.

Финансовый советник – это специалист, который имеет все возможности (и сертификаты) для анализа текущей ситуации на рынках, за его плечами стоит серьезный аналитический ресурс, профессиональная экспертиза. К такому советнику стекается масса информации, благодаря которой он может дать ответ инвестору на множество актуальных вопросов – как частных (например, стоит ли покупать или продавать ту или иную бумагу), так и более глобальных (как достичь поставленной финансовой цели).

Финсоветник способен адекватно оценить события в экономике страны и мира, дать свои прогнозы по конкретному эмитенту, опираясь на финансовые данные компании. Причем это не только профессиональный эксперт в инвестициях, но еще и в чем-то психолог: нередко финсоветники уберегают инвесторов от поспешных эмоциональных решений.

Помочь избежать невыгодной сделки помогает дистанционное обслуживание. Так что с финсоветником крупнейших инвестиционных компаний клиент может взаимодействовать из любой точки страны и мира. Из-за распространения практики на дистанционное обслуживание появилось такое понятие, как виртуальный офис брокера. Например, удаленно можно провести аудит портфеля, обсудить наиболее перспективные инвестиционные идеи, выбрать подходящие активы. Открыть брокерский счет и инвестировать можно через мобильное приложение. А для инвесторов, которым важен личный, живой контакт со специалистом, у крупных компаний есть офисы в удобно расположенных местах. Интерьер современных офисов располагает к комфортному взаимодействию консультанта и инвестора.

«Клиент при желании может встретиться со своим финансовым советником как в отделении компании, так и в другом удобном для него месте, обсудить любые вопросы лицом к лицу. При таком общении формируется доверительная атмосфера, личная беседа зачастую позволяет лучше понять цели, предпочтения и ожидания человека, его эмоциональный настрой», — объясняет руководитель региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов. Его комментарии приводит пресс-служба компании.

Другими словами, каждый сам для себя решает, какой способ получения финансовых консультаций выбрать – офис, встреча в кафе или другом комфортном месте, звонок по телефону, общение в мессенджерах с персональным инвестиционным консультантом. Но ряд операций доступен только в офисах – к примеру, внесение наличных средств на счет или покупка «бумажной» валюты.

При выборе финансового советника также важно ознакомиться с реестром Центрального банка России, где перечислены компании, которым официально присвоен статус инвестиционного консультанта. Чтобы в него попасть, необходимо соответствовать жестким требованиям регулятора.

Примечательно, что финансовые советники востребованы у разных групп инвесторов. Грамотный и своевременный профессиональный взгляд важен и новичку, стремящемуся избежать ошибок, и опытному инвестору, желающему сократить время на поиск и изучение нужных данных или новых инвестиционных идей. Обозначить цели, сформировать финансовый план, проконсультировать по портфелю ценных бумаг – все это входит в пул компетенций советника.

Инвестиционный консультант может привлечь в помощь и других специалистов – к примеру, персонального брокера, управляющего активами. В команду могут входить эксперты по работе со срочным рынком, специалисты в подборе инструментов для консервативного инвестирования и работы с портфелями акций и облигаций.

«Таким образом, инвестор может подобрать себе настоящую команду профессионалов для работы с финансами. Это очень важно, особенно в текущее турбулентное время», — резюмирует Сергей Данилов.