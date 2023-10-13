Промышленный холдинг Goldman Group сообщил о расширении животноводческого хозяйства в Красноярском крае. Ранее предприятие получило поддержку из федерального бюджета на проект производства свинины для экспорта в Китай. Информацию опубликовала пресс-служба холдинга.

Сообщается, что расширению подвергнется предприятие в Сухобузимском районе Красноярского края. Рабочие приступили к замене грунта на песчано-гравийную смесь, уплотнению, прокладке водопровода и обустройству ливневой канализации. Первый этап работ планируется завершить уже в октябре этого года, в ноябре компания намерена установить свайные опоры и начать монтаж дополнительных ангаров. Завершить реализацию проекта планируется в январе 2024 года.

Как сообщает пресс-служба холдинга, свиноводческий комплекс в рамках государственного проекта будет производить блочную мясную продукцию для экспорта на китайский рынок, который был закрыт для российских поставщиков в течение 15 лет. Ограничения были введены китайской стороной из-за опасений в недостаточном контроле ситуации с африканской чумой свиней на российских свинофермах. Первые поставки свинины российского производства в КНР ожидаются во II-III квартале 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что на торги выставлены 100% акций одной из крупнейших птицефабрик Красноярского края.