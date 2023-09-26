Все акции занимающей второе место по производству яиц в Красноярском крае птицефабрики «Бархатовская» выставили на торги, причем уже второй раз. Стоимость полного пакета акций предприятий стартует с отметки в 700 миллионов рублей. Информацией об этом, со ссылкой на агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, поделился ТАСС.

Согласно информации с портала «torgi.gov.ru», заявки на участие в аукционе начали принимать 19 сентября. Потенциальные покупатели могут заявить о желании претендовать на покупку «Бархатовской» до 17 часов 1 декабря 2023 года. Ценовые предложения будут приниматься в течение суток с 8 по 9 декабря. 220 715 обыкновенных именных бездокументарных акций планируется реализовать за, как минимум, 700 миллионов рублей — далее начальная цена будет повышаться с шагом в 35 млн рублей. Потенциальному покупателю лота необходимо будет внести задаток в 140 миллионов рублей на счет оператора торгов.

Предыдущая попытка приватизации не увенчалась успехом — на аукцион, который должен был пройти 30 ноября 2022 года не было подано ни одной заявки. Тогда начальная цена была наполовину выше — в прошлом году за акции птицефабрики планировали выручить 1 миллиард 70 миллионов рублей. Предприятие, на котором трудоустроено 298 человек (в прошлом году их было 338), считается одной из наиболее крупных птицефабрик Красноярского края. Расположенное в 35 км от Красноярска предприятие является вторым в регионе по объему производства яиц, а большая часть его продукции реализуется внутри края. При этом, в 2018 и 2019 годах появлялась информация о том, что предприятие может стать банкротом. За 2022 год птицефабрика показала убыток в 34 млн рублей при выручке в 1 млрд рублей. Годом ранее дела у «Бархатовской» шли получше — 52 миллиона рублей прибыли при выручке в 1,2 миллиарда.

Весной этого года директор ОАО «Птицефабрика Бархатовская» Андрей Бахтин стал фигурантом уголовного дела о причинении предприятию ущерба на 70 миллионов рублей: его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.