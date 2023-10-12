Государственная корпорация Росатом планирует развивать атомную генерацию энергии в Сибири и на Дальнем Востоке после 2035 года. Информацией об этом со ссылкой на гендиректора АО «Концерн Росэнергоатом» Александра Шутикова поделился ТАСС.

Для развития атомной энергетики на территориях за Уралом, по словам Александра Шутикова, необходимо наличие блоков атомной генерации различной мощности. В основном, будет востребованы блоки средней мощности, но в некоторых изолированных территориях достаточно будет и сверхмалых мощностей. По данным Шутикова, сейчас Росатому необходимо иметь на вооружении спектр энергоблоков мощностью от 1 до 1300 мегаватт, дабы устанавливать максимально подходящие источники энергии на каждой рассматриваемой территории — и именно в этом направлении идет работа в госкорпорации.

Глава «Росэнергоатома» сообщил, что выход с проектами новых атомных электростанций в Сибирь и на Дальний Восток — это «главный путь на будущее после 2035 года». Шутиков также отметил, что уровень генерации электроэнергии в некоторых регионах европейской части России уже достигает 40% от общего объема и обозначил различия в сетевой инфраструктуре между регионами в центральной части страны и за Уралом, — последнее как раз и является причиной, по которой для освоения этих территорий нужна гибкая номенклатура энергоблоков различной мощности.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области выставлены на продажу сельхозпредприятия за почти 5 миллиардов рублей.