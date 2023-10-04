Омского коммерсанта осудят за неуплату налогов на 74 млн рублей

В Омске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Электросетьстрой», осуществляющего строительство междугородных линий электропередачи и связи. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов на сумму более 74 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия, в период с 2017 г. по 2018 г. организацией, возглавляемой обвиняемым, в налоговый орган были представлены заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным хозяйствующим операциям. Указанное позволило уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 74 млн рублей», — говорится в сообщении.

Руководитель организации не признал вину в содеянном, мер по возмещению ущерба не принял, в связи с чем заместитель прокурора Омской области направил в суд исковое заявление о взыскании с указанного лица данной суммы.

На имущество обвиняемого, организации налогоплательщика и третьих лиц наложен арест на сумму свыше 77 млн руб.

По данным Rusprofile, руководителем и единственным учредителем ООО «Электросетьстрой» является Денис Милимко. С декабря 2022 года компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

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