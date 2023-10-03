Налоговая вновь банкротит фирму экс-депутата Заксобрания Новосибирской области

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 17 о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Фирма «Арго». Сумма исковых требований составляет порядка 7,5 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте суда.

Согласно определению суда, заявление налогового органа было подано с нарушением требований, установленных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и Законом о банкротстве, что послужило основанием для оставления заявления без движения. Заявителю предложено устранить нарушения и предоставить суду необходимые документы до 31 октября 2023 года.

Директором и соучредителем строительной фирмы «Арго» является бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Мирошников. Застройщик построил микрорайон «Олимпийской славы», «Дом на Островского», а также торговый центр LEXX в Новосибирске. В мае прошлого года ФНС также требовала признать компанию банкротом.

Отметим, в сентябре 2021 года жительница Новосибирска обратилась в суд с требованием взыскать с организации неустойку за просрочку сроков передачи квартиры в микрорайоне «Олимпийской славы» по договору долевого участия в строительстве. Ранее подобное заявление было рассмотрено судом в 2019 году.

Напомним также, что в феврале текущего года налоговая потребовала банкротства кирпичного завода, возглавляемого Олегом Мирошниковым.