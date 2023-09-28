Марка OMODA активно расширяет свое присутствие на российском рынке, делая свои автомобили еще доступнее для клиентов. В партнерстве уже с двумя банками – ПАО«Совкомбанк» и «Росбанк Авто» – компания предлагает покупателям выгодные условия для приобретения фастбэк-кроссовера OMODA C5, а также седана OMODA S5.

ПАО «Совкомбанк» предлагает беспроцентную рассрочку на срок до 78 месяцев без первоначального взноса*.

Воспользовавшись специальной партнерской финансовой программой «Росбанк Авто», можно стать владельцем автомобиля в кредит со ставкой 0,01% на 36 месяцев. В зависимости от желания покупателя размер отложенного платежа может составить от 20 до 45%. При этом клиентам предоставляется возможность продлить срок действия кредита на 48 месяцев, воспользовавшись услугой «Назначь свою ставку»**.

Подобрать наиболее выгодные условия помогут специалисты дилерского центра «ПРЕМИУМ ПАРК Н».

В настоящий момент модельный ряд компании включает в себя стильный и динамичный фастбэк-кроссовер OMODA C5, который предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом, а также интеллектуальный и технологичный седан OMODA S5.

В сентябре марка OMODA представила седан OMODA S5 в новой, стильной версии GT, который отличается агрессивным дизайном, модернизированной передней оптикой, а также обновленным дизайном черных литых колесных дисков и тормозными суппортами увеличенного размера.

Седан OMODA S5 в новой версии GT укомплектован производительным бензиновым двигателем с турбонаддувом рабочим объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с. Мотор сопряжен с высокоэффективной семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением, обладающей плавностью и высокой скоростью переключения передач.

Пройдите тест-драйв OMODA в «ПРЕМИУМ ПАРК Н»!

«ПРЕМИУМ ПАРК Н», официальный дилер OMODA в Новосибирске

Телефон: 8 (383) 200-36-00

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* Подробности уточняйте у специалистов дилерского центра. Банки-партнеры: ПАО«Совкомбанк» (Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 г.), «Росбанк Авто» (Генеральная лицензия Банка России №2272 от 28.01.2015 года). Акции действуют до 31.10.2023.

** «Назначь свою ставку» — опция, предоставляемая банком, которая позволяет уменьшить размер процентной ставки по автокредиту на 1%, 3%, 5%, 7% или 10% на выбор, при заключении кредитного договора. Стоимость подключения опции оплачивается единовременно при заключении кредитного договора путем включения в сумму кредита. Опция влияет на процентную ставку по кредиту.

Стоимость подключения опции при снижении процентной ставки на 1%: при оформлении автокредита на 5 лет – 1,5% от суммы кредита, на 6 лет – 1,8% от суммы кредита, на 7 лет – 2% от суммы кредита. Стоимость подключения опции при снижении процентной ставки на 3%: при оформлении автокредита на 3 года — 3,9% от суммы кредита, на 5 лет — 5,7% от суммы кредита, на 6 лет — 6,7% от суммы кредита, на 7 лет — 7,2% от суммы кредита. Стоимость подключения опции при снижении процентной ставки на 5%: при оформлении автокредита на 3 года — 6,3% от суммы кредита, на 5 лет — 9,3% от суммы кредита, на 6 лет — 10,6% от суммы кредита, на 7 лет — 11,7% от суммы кредита. Стоимость подключения опции при снижении ставки на 7%: при оформлении автокредита на 3 года — 8,8% от суммы кредита, на 5 лет — 13% от суммы кредита, на 6 лет — 14,8% от суммы кредита, на 7 лет — 16,3% от суммы кредита. Стоимость подключения опции при снижении процентной ставки на 10%: при оформлении автокредита на 3 года — 12,5% от суммы кредита, на 5 лет — 18,4% от суммы кредита, на 6 лет — 20,9% от суммы кредита, на 7 лет — 23% от суммы кредита. Возможность подключения опции к конкретному тарифу уточняйте у кредитного специалиста. Условия и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Банк в праве отказать в выдаче автокредита. Условия кредитования актуальны на 11.05.23 г. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробности по ссылке.