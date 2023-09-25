Одно из самых высоких сооружений Новосибирска – 114-метровый пилон моста через Обь в виде буквы «Н» начал приобретать законченный вид. По итогам ведущейся многослойной окраски он станет жемчужно-белым, на стройплощадку доставлено 9 тонн краски, сообщают в пресс-службе группы «ВИС».

«Технология покраски достаточно сложная и важно её точно соблюдать. Каждый слой имеет два компонента: эмаль и отвердитель. Полная реакция между ними проходит за 25-30 минут. Если за это время не успеть нанести эмаль, краска превращается в мелкодисперсную пыль и перестаёт прилипать к поверхностям, – рассказал директор проекта группы «ВИС» Владислав Вавилин. – Окрашиваемые участки укрываются плотной тканью, что требует отдельных расчётов по креплению, так как площадь такой ткани соизмерима с парусами довольно крупных парусных судов».

Техническая готовность мостового перехода сегодня оценивается в 90%. Полностью завершены работы по монтажу и установке на опорные части металлических и сталежелезобетонных пролётных строений, практически завершена установка блоков парапетного ограждения, продолжается устройство дорожной одежды. На возведении объектов концессии группой «ВИС» задействовано около 1400 человек и 200 единиц спецтехники.

Напомним, что по сообщению властей Новосибирской области, срок ввода в эксплуатацию нового моста переносится на второй квартал 2024 года. Непосредственно сами строительные работы должны завершиться в 2023 году.

«Окончание работ — в 2023 году. Я думаю, что задача нам завершить работы, а потом начнется проверка Ростехнадзора. Документы, заключение о соответствии, ввод и так далее. Эта бумажная работа у нас, скорее всего, займет первый квартал следующего года», — отмечал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский в интервью ТАСС.

Ранее «Континент Сибирь» писал об отставании строительства четвертого моста через Обь. 26 декабря 2022 года глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщал о выделении дополнительных 7 млрд рублей на завершение строительства моста в связи с удорожанием стройматериалов.