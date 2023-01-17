Стало известно об отставании ещё одной крупной стройки в Новосибирской области

В Новосибирске отстаёт от установленных сроков строительство четвёртого моста через Обь. Как выявила Контрольно-счётная палата (КСП) региона, объект, который запланирован к сдаче в 2023 году, готов на 55%.

Техническая готовность четвёртого моста через Обь в Новосибирске по данным на конец 2022 года составляет 55,4% при плановом показателе 78,7%, сообщил аудитор КСП региона Валерий Алёхин на заседании транспортной, промышленной и информационной политики Законодательного собрания Новосибирской области 17 января.

Аудитор напомнил, что в соответствии с проектом мост должен быть сдан в 2023 году. Он также сообщил, что на 2 декабря финансирование объекта составило 28,4 млрд руб., из которых 22 млрд руб. выделено из федерального бюджета, 2,5 млрд руб. – из областного, а 3,8 млрд руб. – из внебюджетных источников. При этом на данный момент в рамках работ освоено 18,2 млрд руб.

Как сообщалось, стоимость стройки к концу 2022 года из-за удорожания стройматериалов превысила 50 млрд руб. В конце декабря правительство РФ направило на работы дополнительные 7 млрд руб.

Четвёртый мост через Обь в Новосибирске соединит улицу Ипподромскую на правом берегу реки и улицу Станционную – на левом. Переправа пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Работы ведутся в рамках концессионного соглашения с ГК «ВИС», заключённого правительством региона в 2017 году. Стройка стартовала в 2019 году.

Напомним, что в Новосибирской области также затягивается сдача в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены и станции метро «Спортивная».