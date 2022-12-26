Стоимость четвертого моста в Новосибирске превысила 50 млрд рублей

Федеральное правительство выделило 7,3 млрд рублей на строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске, общий бюджет концессии с ГК «ВИС» превысил 50 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 24 декабря подписал указ о выделении 7,3 млрд рублей на строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске. Средства поступят Росавтодору из резервного фонда правительства РФ. В распоряжении правительства указано, что увеличение финансирования связано с ростом цен на строительные материалы. Доклад о целевом расходовании средств необходимо предоставить до 1 февраля 2023 года.

«Рассчитываем, что принятое решение позволит завершить работы без сбоев, в намеченные сроки. А появление нового моста поможет разгрузить движение в городе, сделает его для людей более комфортным и безопасным», – отметил Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами 26 декабря. Его слова приводит пресс-служба федерального правительства.

Власти Новосибирской области рассказали, что на данный момент завершены работы по монтажу металлоконструкций пролетных строений и устройству проезжей части в русловой части моста; продолжается сооружение промежуточных опор и подпорных стен, выполняется монтаж опалубки для устройства монолитной железобетонной плиты проезжей части. Также завершается возведение тоннеля мостового перехода – осевая длина подземной части составит 72,10 м. Как и прежде, завершение строительства запланировано на 2023 год.

В 2021 году стоимость строительства увеличилась до 44,5 млрд рублей. В сентябре 2022 года министр экономического развития Лев Решетников рассказал, что готовность объекта составила 55%.

Напомним, что новый мост соединит улицу Ипподромскую на правом берегу Оби с улицей Станционной на левом и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Строительством по концессионному соглашению занимается ГК «ВИС», которая также строит поликлиники в рамках ГЧП.