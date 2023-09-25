Директора новосибирского муниципального автономного учреждения «Горзеленхоз» Наталью Цветкову в суде признали виновной в халатности, повлекшей травму ребенка. Ей дали условный срок и обязали компенсировать моральный вред. Информация об этом появилась в VK-сообществе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Наталья Цветкова, возглавившая МАУ «Горзеленхоз» в 2020 году, была признана виновной в преступной халатности. Суд счел, что из-за недобросовестного исполнения Цветковой своих должностных обязанностей в Нарымском сквере Новосибирска не была вовремя выявлена и срублена находившаяся в аварийном состоянии яблоня, росшая у тротуара. В результате, ветхое дерево в июле 2022 года упало на девятилетнего ребенка, ехавшего рядом на велосипеде, что причинило его здоровью тяжкий вред.

Железнодорожный районный суд Новосибирска 25 сентября постановил признать главу Горзеленхоза виновной и приговорил ее к двум годам лишения свободу условно с таким же испытательным сроком, запрету менять место жительства без предварительного уведомления контролирующего органа, а также взыскал с нее миллион рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшей стороне. Сообщается, что в удовлетворении оставшейся части иска, где фигурировало возмещение дополнительных расходов, суд истцу отказал. Наталья Цветкова не признала свою вину. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали о том, что уголовное дело о халатности собираются возбудить против властей Красноярска из-за выявленных проблем с питанием учеников в большинстве городских школ.