Почти 75% школ Красноярска оказались не готовы обеспечить питание учеников к началу учебного года. Мэр города и операторы питания получили представления от прокуратуры, а один из чиновников городского управления образования стал фигурантом административного дела. Информацию об этом опубликовала пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Как сообщает ведомство, с начала учебного года срыв в подготовке и организации питания выявлен в 77 из 101 общеобразовательного учреждения Красноярска, где данные вопросы обеспечивает муниципальное учреждение «Дирекция по организации школьного питания». В мэрии за данную сферу ответственны главное управление образование и департамент соцразвития.

Прокурорские проверки выявили многочисленные нарушения на пищеблоках школ, в том числе отсутствие необходимого инвентаря и недобор штата, ненадлежащее качество продуктов. Материалы проверок направили в следственный орган для возбуждения уголовного дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и последующего уголовного преследования должностных лиц мэрии и упомянутой дирекции.

На данный момент мэру Красноярска и операторам питания внесены представления, а в отношении замруководителя главного управления образования Красноярска возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ. Ситуация находится на особом контроле надзорного ведомства, проводится доследственная проверка.

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