Стало известно, во сколько обойдется уборка помещений и чистка имущества оперного театра в Новосибирске

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» объявило торги на оказание услуг по уборке помещений и чистке имущества и комплексному уходу за предметами культурного наследия НГАТОиБ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В описании объекта закупки сказано, что цель оказания услуг — комплексное обслуживание помещений и имущества заказчика с дезинфекцией, а также комплексный уход за предметами, в том числе и предметами культурного наследия (предотвращение ухудшения состояния и сохранение внешнего вида объекта культурного наследия без изменения, дошедшего до настоящего времени облика объекта).

Перед началом оказания услуг в каждом помещении, в котором будут оказываться услуги, исполнитель должен провести обследование интерьеров (предметов охраны), которые необходимо обслуживать, с целью определения их сохранности и разработки методики очистки.

Согласно информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок начальная (максимальная) цена контракта составляет 50 283 324,82 рублей. Начало оказания услуг: в течение одного рабочего дня с даты заключения контракта, окончание оказания услуг — в течение 24 календарных месяцев с даты заключения контракта. Подать заявки на участие в аукционе можно до 29 сентября текущего года.

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