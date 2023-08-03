Стало известно когда завершится капремонт театра «Глобус» в Новосибирске

В Новосибирском театре «Глобус» проходят капремонт эстакад с западной и восточной сторон здания и благоустройство территории: всего предстоит отремонтировать 5 тыс. кв. метров вокруг театра. Как сообщает пресс-центр областного правительства, ремонтные работы планируется завершить осенью текущего года.

«Уже проведены демонтажные работы, ремонт конструктивных элементов, осуществлены армирование, установка опалубки, подготовлено основание для укладки гранитной плитки, финишная отделка потолка и колонн эстакады. В настоящее время, как заверило руководство театра, ремонтные работы ведутся с опережением технического графика, их планируется завершить до конца октября. К сентябрю, к началу театрального сезона, завершат работы на части территории, прилегающей к центральному входу, для организации комфортного прохода зрителей. Также в настоящее время проводится текущий ремонт служебных помещений театра, фойе, сцены», — говорится в сообщении.

За счет средств областного бюджета по утвержденной областным правительством госпрограмме «Культура Новосибирской области» в регионе в 2023 году строятся и реконструируются семь объектов культуры, еще в 60 проводится ремонт.

Другие новосибирские театры также будут отремонтированы к новому сезону: так, Новосибирский музыкальный театр впервые за много лет полностью обновит фасад, в здании Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» частично заменят кровлю и отреставрируют два фасада. Текущий ремонт проходит в Новосибирском областном театре кукол, а в Новосибирском государственном драматическом театре «Старый дом» будет обновлено фойе.

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