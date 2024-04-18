ГКУ Новосибирской области заключило госконтракт на покупку австрийских мотоциклов

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» заключило контракт с ООО «Омская технологическая сервисная компания» на покупку четырех мотоциклов производства австрийской компании КТМ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Цена контракта составляет 5 млн 732 тысячи 933 рубля (один мотоцикл — 1 млн 433 тысячи 233 рубля). В спецификации, прилагаемой к договору, наименование товара указано как «Мотоцикл КТМ. Страна происхождения: Австрия». Источник финансирования — бюджет Новосибирской области. Поставщик должен обеспечить поставку товара в течение 90 календарных дней с 15 апреля 2024 года (даты заключения контракта).

В описании объекта закупки на поставку транспортных средств обозначены следующие технические характеристики: мощность двигателя — 115 лошадиных сил, объем — 889 кубических сантиметров, механическая коробка передач, наличие антиблокировочной системы тормозов ABS, год выпуска — не ранее 2023-го.

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