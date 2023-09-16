«Сибирь» проиграла третий матч подряд: болельщики требуют принятия кардинальных мер

15 сентября новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел третье подряд поражение в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду сочинского дворца спорта «Большой» сибиряки уступили местному ХК «Сочи» со счетом 4 : 2. Отчет о матче опубликован на официальном сайте КХЛ.

Игра у ХК «Сибирь» против сочинцев не задалась с самого начала — 0:3 после первого периода, несмотря на небольшое преимущество по броскам в створ ворот и выигранным вбрасываниям. Наиболее активно новосибирская команда провела третий период, заменив вратаря на полевого игрока за 6 минут до сирены. Однако уйти от поражения вновь не удалось.

Ранее «Сибирь» проиграла две домашних игры: 1 : 6 екатеринбургскому «Автомобилисту» и 1 : 2 (по буллитам) хабаровскому «Амуру». Поражение от ХК «Сочи», ставшее третьим подряд, главный тренер новосибирской команды Дэвид Немировски прокомментировал словами: «Если будем играть так, то победы придут». На что один из болельщиков «Сибири» на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте» отреагировал репликой: «Если будем играть так, то к нам придёт новый главный тренер».

Большинство поклонников новосибирской команды в пабликах «ВКонтакте» с негодованием обсуждают результаты и содержание её игры, в основном делая акцент на беспомощности тренерского штаба: «Это не игра, это мучение для болельщиков». В неофициальном голосовании болельщиков на тему «Как решать проблему» большинство голосов набирает пункт «Убрать Дэвида».

Таким образом ситуация накаляется в преддверии очередного матча новосибирской команды, который она проведет 17 сентября в Санкт-Петербурге против одного из сильнейших по составу клубов КХЛ, местного СКА. Дополнительной интриги этой игре добавляет тот факт, что реабилитироваться перед болельщиками надо обоим клубам — СКА проиграл уже четыре игры подряд. Кроме того не утихли страсти после предсезонного скандального матча этих команд, по итогам которого главный тренер питерцев Роман Ротенберг назвал Дэвида Немировски «тренером из пивной лиги».