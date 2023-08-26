За что Роман Ротенберг назвал наставника ХК «Сибирь» «тренером из пивной лиги»?

Вечером 25 августа хоккеисты новосибирской команды провели матч в рамках предсезонного турнира в Санкт-Петербурге. Соперником «Сибири» был местный ХК СКА. «Матч-триллер» изобиловал голами, нарушениями правил и удалениями. Отчет об этой игре представлен в официальном телеграм-канале ХК «Сибирь».

2:0 после первого периода. Встреча, начавшаяся под знаком преимущества новосибирских хоккеистов в итоге получила весьма драматическую развязку. ХК СКА сумел переломить игру, однако исход её решался в самой концовке. При счете 4:3 в пользу хозяев ХК «Сибирь» в концовке заменил вратаря на шестого полевого игрока и получил ещё два гола в пустые ворота. Итог матча — 6:3 в пользу питерцев.

По статистике хоккеисты «Сибири» превзошли СКА в силовых приемах 12 против 6 и в штрафных минутах 50 против 37. Страсти накалились во втором периоде, когда защитник новосибирцев Илья Морозов толкнул на борт нападающего соперника Захара Бардакова. После этого эпизода главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг нецензурно обратился к тренерскому штабу «Сибири» и выскочил на лед, сообщает «Спорт-Экспресс». В итоге Морозов и Ротенберг были удалены до конца игры.

Роман Ротенберг — финский и российский предприниматель, менеджер и хоккейный топ-менеджер. Первый вице-президент Федерации хоккея России, генеральный менеджер сборной России по хоккею, вице-президент Газпромбанка (отвечает за привлечение клиентов), член совета директоров Континентальной хоккейной лиги, заместитель председателя правления КХЛ, заместитель председателя совета директоров хоккейного клуба СКА, генеральный директор и вице-президент СКА 4 января 2022 года решением Совета Директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен также на должность главного тренера

По окончании матча Роман Ротенберг дал оценку неудовлетворительной работе судей, «грязной» игре соперника и высказался о главном тренере «Сибири» Дэвиде Немировски. Слова Ротенберга приводит «Спорт-Экспресс»: «Тренер у команды соперников работал в пивной лиге. Не знаю, по каким правилам он собрался здесь работать. Но пусть решение принимают люди, которые за это отвечают».

Дэвид Немировски в своем комментарии сосредоточился на качестве игры: «Хорошая и интересная была игра, быстрая. Обе команды хорошо провели большинство. Ключевой фактор — соперник больше забил, чем мы, лучше моменты были. Думаю, игра всем понравилась. Мы сделали изменения после прошлых игр в нашей зоне и зоне атаки, и остались довольны игрой команды».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал об открытии новой арены ХК «Сибирь».